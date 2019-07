Exclusief voor abonnees BK Beachvolley 22 juli 2019

00u00 0

Dries Koekelkoren en Tom Van Walle zijn uitgeschakeld in de knock-outfase van het FIVB-toernooi in het Portugese Espinho. Tegen het Nederlandse duo Penninga-Bouter wonnen onze Belgische beachvolleyballers overtuigend. Dubbele setwinst en sterke prestaties tegen de Brazilianen Alison-Alvaro Filho en Saymon-Guto waren niet voldoende om door te gaan in dit viersterrentoernooi. (WVM)