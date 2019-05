Exclusief voor abonnees BK Beachvolleybal 27 mei 2019

00u00 0

Tijdens de derde manche van het BK in Gent hebbenTim Degruyter en Gilles Vandecaveye eerst de kwalificatiewedstrijden van zaterdag moeten overleven om zich te plaatsen voor de finaledag op zondag. In de eindstrijd versloegen ze Tim Lemmens en Anshel Ver Eecke die ook via een tiebreakduel tegen Colson-Deroey de finales bereikten. Het duo Degruyter-Vandecaveye pakte daardoor de tweede eindzege na elkaar. Bij de dames vierden Lisa Van de Vonder en Sarah Cools hun derde zege op rij. (WVM)