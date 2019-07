Exclusief voor abonnees BK Beachvolley in Sint-Niklaas 01 juli 2019

Joppe Paulides en Bob Douwen presteerden het om in de kwartfinale de favorieten Colson-Deroey na drie beklijvende sets uit te schakelen. In de finale versloegen ze de sterk aanklampende broers Vandecaveye. Bij de vrouwen was het duo Cools-Van den Vonder andermaal te sterk. (WVM)