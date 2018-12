BK 2023 in Izegem 19 december 2018

Het BK wielrennen 2023 voor mannen- en vrouwen-elite is toegewezen aan Izegem. De stad had zich in oktober samen met Lendelede bij de Belgische wielerfederatie Belgian Cycling kandidaat gesteld voor de organisatie van liefst drie nationale kampioenschappen. Beide locaties halen ook het BK nieuwelingen in 2019 en het BK tijdrijden in 2021 binnen. Met Anzegem (2020), Waregem (2021) en Middelkerke (2022) zal het prof-BK vier jaar op rij op West-Vlaams grondgebied plaatsvinden. (VDI)