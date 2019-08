Exclusief voor abonnees Bjorg Lambrecht dinsdag begraven 09 augustus 2019

Het lichaam van Bjorg Lambrecht is vrij- gegeven door het Poolse gerecht en wordt allicht vandaag gerepatrieerd. Dinsdag wordt de renner begraven in zijn thuisdorp Knesselare. De afscheidsdienst vindt plaats om 11 uur in de Sint-Willibrorduskerk en zal te volgen zijn op een groot scherm voor de kerk. Iedereen kan morgen (van 13 tot 17 uur) en zondag (van 10 tot 13 uur) een laatste groet brengen in het funerarium van Knesselare. (IBO)