Bjedov (Gent) naar FK Rad 10 februari 2018

AA Gent verhuurt Darko Bjedov tot de zomer aan FK Rad. De 28-jarige spits werd in januari van vorig jaar aangetrokken op voorspraak van Hein Vanhaezebrouck, maar hij kwam amper aan spelen toe. Bjedov kwijnde weg bij de Gentse beloften en mag nu tijdelijk zijn geluk beproeven bij de laatste in de Servische competitie, waar de transfermarkt nog open was. (RN)