Bittere pil: drie dagen op rij inbraak in Leuvense apotheek 26 oktober 2019

De Leuvense apothekers houden deze dagen hun hart vast. Voor de derde nacht op rij werd een inbraak in een apotheek vastgesteld. Ditmaal was Apotheek de Vaart aan de beurt. Om binnen te raken, hadden de inbrekers een raam stukgeslagen. In de nacht van woensdag op donderdag sloegen dieven al het raam van apotheek Multipharma op het Baron August de Becker Remyplein in. Vervolgens namen ze de inhoud van de kassa, niet meer dan zestig euro, mee. Het labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek. De nacht voordien werd er ingebroken in een apotheek in de Parkstraat in het centrum. De indringers raakten binnen langs de achterzijde van het pand. Ze gingen er vandoor met het wisselgeld dat in de kassa aanwezig was. "Het gaat om dezelfde modus operandi. Wij onderzoeken of het om dezelfde daders gaat", bevestigt politiewoordvoerder Marc Vranckx. (ADPW)

