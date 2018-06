Bitcoin stort ineen na hacking in Zuid-Korea 12 juni 2018

Een hack bij een handelsplatform voor digitale munten in Zuid-Korea zaait paniek onder cryptobeleggers. De koersen van de bitcoin en andere cryptovaluta duiken naar beneden. De bitcoin zakte tot zo'n 6.800 dollar. Sinds begin dit jaar zag de munt al de helft van zijn waarde in rook opgaan. In december piekte de koers nog op 20.000 dollar. Ook munten als ethereum en ripple leverden flink in. Het nieuws van een hack op het Zuid-Koreaanse handelsplatform Coinrail lijkt beleggers het gevaar van de cryptovaluta weer te doen inzien. Zuid-Korea behoort tot de belangrijkste markten ter wereld voor de handel in zulke digitale munten. Op het platform worden meer dan vijftig soorten valuta verhandeld. Maar cybercriminelen wisten dus hun slag te slaan, al is nog niet duidelijk hoe groot hun buit precies is. In januari werd ook voor honderden miljoenen dollars aan digitale munten geroofd van de Japanse cryptobeurs Coincheck, een van de grootste diefstallen van digitaal geld ooit.

HLN