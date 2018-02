Bitcoin stabiliseert na enorme terugval 07 februari 2018

Opvallend: de bitcoin heeft de voorbije twee dagen weinig van zijn pluimen gelaten. Voor zover er nog pluimen overbleven, want sinds half december heeft de cryptomunt een enorme tuimelperte gemaakt. Gisteravond kostte één bitcoin zo'n 7.540 dollar (6.085 euro), of 62% minder dan op 16 december, toen de digitale munt net geen 20.000 dollar (16.150 euro) waard was. Ook 'concurrenten' als de ripple, ether en litecoin hebben de laatste tijd stevige klappen gekregen. Dat is te wijten aan de drang van verschillende financiële toezichthouders om de handel in digitale valuta aan regels te onderwerpen. Zo gaan er nu ook geruchten dat de Amerikaanse beurswaakhond SEC van plan is het Congres in Washington te vragen om federaal toezicht mogelijk te maken op handelsplatformen voor cryptomunten. (FrD)

