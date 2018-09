BITCOIN KRIJGT KLAP VAN 1.000 DOLLAR 07 september 2018

00u00 0

De waarde van de bitcoin is gisteren opnieuw sterk gedaald. De bekendste cryptomunt verloor meer dan 1.000 dollar (859 euro) in 14 uur tijd en was gisteren op het handelsplatform Bitstamp nog 6.253 dollar waard (5.370 euro). Ook andere cryptomunten zoals Ether, XRP en EOS stonden opnieuw onder druk. Volgens de internetsite 'Coinmarketcap' is de gezamenlijke waarde van de ongeveer 1.900 cryptovaluta sinds woensdag gedaald van 240 naar 202 miljard dollar (173 miljard euro).

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN