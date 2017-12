Bitcoin explosief gestegen 00u00 0

De belegging van het jaar was zonder enige twijfel de bitcoin. Verguisd door beursexperts en economen, maar het zal wie bitcoins in zijn portefeuille had worst wezen. Begin dit jaar moest voor de virtuele munt 'slechts' 1.000 dollar betaald worden. Gisteravond kostte een bitcoin 14.684 dollar, da's een rendement van 1.422,19%. Overigens deed ook een andere cryptomunt het uitstekend. De ethereum was gisteravond 766,45 dollar waard, terwijl begin dit jaar slechts 8,2 dollar moest neergeteld worden. Of een rendement van een slordige 9.247%.