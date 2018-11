Bitcoin duikt onder psychologische grens 5.000 dollar 20 november 2018

De bitcoin is voor het eerst sinds oktober 2017 onder de kaap van de 5.000 dollar beland. Gisteravond werd nog slechts iets meer dan 4.800 dollar voor een bitcoin betaald. Handelaars zien niet echt een reden voor de nieuwe verkoopsgolf. Zij wijzen er wel op dat 5.000 dollar een soort psychologische grens is. Zodra de cryptomunt daaronder zakt, worden er automatisch verkoops orders in werking gezet, waardoor de druk nog verder toeneemt. Mogelijk speelt de nieuwe versie van de bitcoin cash, die vorige week zijn debuut maakte, een rol. De vrees bestaat dat deze nieuwe gesplitste munt destabiliserend werkt voor andere crypto's.

