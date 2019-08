Exclusief voor abonnees Bisnummer voor Bennett 14 augustus 2019

Daar is ze dan, die zo gegeerde eerste profzege op Belgische bodem voor Sam Bennett. Hulst, maandag, ligt namelijk in... Nederland. "Sorry, ja. Dat heb ik me achteraf pas gerealiseerd", dook de Ier ietwat beschaamd weg in beide handen. "But hey, there it is. Onverwacht, eigenlijk. Want na 70, 80 kilometer voelde ik echt slechte benen. Gelukkig hielden mijn ploegmaats me de hele tijd uitstekend in positie. Veel inspanning moest ik niet leveren tot de sprint." Een sprint die hij afstemde op de lead-outs van de concurrerende teams. En op Groenewegen en Philipsen, natuurlijk. Zijn voornaamste rivalen. "Het was wachten tot de deur openzwaaide. Op links zat het dicht, dus kwam ik op rechts. Ik denk niet dat ik de állersnelste van het pak ben. Maar ach, wat maakt het uit als je eerst over de finish rijdt." (lacht) Nog één ritzege en dan zal zijn geluk compleet zijn, meldde Bennett nog. "Vandaag wachten in de rit in en om Aalter een portie kasseien. Ik zal er weer even moeten aan wennen. Maar echt pijn zullen ze me niet doen, denk ik." (JDK)

