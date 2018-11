Birgit Van Mol presenteert 'Rode Neuzen Dag Magazine' 14 november 2018

00u00 0

VTM-nieuwsanker Birgit Van Mol presenteert vanaf 26 november een hele week lang het 'Rode Neuzen Dag Magazine'. Het nieuwe programma, dat er komt als opvolging van 'Rode Neuzen Dag Nieuws', zal uitgezonden worden tussen het weerbericht en 'Familie'. Het is de laatste aanloop naar 'Rode Neuzen Dag XL' dat op 30 november in het Sportpaleis zal plaatsvinden. "Ik spreek met jongeren die een straffe getuigenis delen om het taboe rond psychische problemen te doorbreken", vertelt Birgit. "Zij weten dat het scheelt als je deelt, zij willen niet dat iemand anders dezelfde ellende meemaakt. En ik volg ook enkele actievoerders die zich keihard inzetten voor Rode Neuzen Dag." Birgit doorkruist heel Vlaanderen met haar Rode Neuzen-mobiel. "Ja, ik heb veel bekijks", lacht ze. "De actievoerders en getuigen willen ook graag met me op de foto." Meer op rodeneuzendag.be. (KD)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN