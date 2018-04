BIPT tikt bpost op de vingers 04 april 2018

Postregulator BIPT verplicht bpost om 1,2 miljoen euro te investeren in een kwaliteitsverhoging voor de traditionele brievenpost. In 2016 leverde bpost 90,9% van de brieven een dag na verzending bij de bestemmeling. Dat is het slechtste resultaat in minstens tien jaar. Volgens de postwetgeving moet 93% van de binnenlandse brievenpost besteld worden binnen één dag. Voor het tweede jaar op rij haalde bpost die norm niet, terwijl ook het aantal klachten toeneemt. Als straf legt het BIPT het postbedrijf een verplichte investering op. Bpost-woordvoerster Barbara Van Speybroeck wijst erop dat er beterschap is. "In februari haalden we bijna 96%. Want dankzij het nieuwe sorteercentrum Brussel X kunnen brieven en pakjes nu een volledig gescheiden proces volgen."

HLN