Exclusief voor abonnees Bioscopen vragen uitzondering: "Geen mondmasker tijdens film" 11 juli 2020

00u00 0

De mondmaskerplicht zorgt voor angstzweet bij bioscoopuitbaters. De lucratieve verkoop van snoepgoed wordt ermee aan banden gelegd. Ze vragen daarom een uitzondering gedurende de duur van de film, zoals in Luxemburg en Frankrijk. "Zodra de bezoekers in de zaal zitten, moeten ze dat masker kunnen afzetten", zegt woordvoerster Anneleen Van Troos. "De mensen zitten stil, op veilige afstand en in hun eigen bubbel. Overal wordt sowieso de anderhalve meter afstand gerespecteerd en zitten er maximaal 200 bezoekers per zaal." Bij de Federatie van Cinema's van België klinkt dezelfde eis: een uitzondering tijdens de film.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen