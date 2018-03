Biogroenten worden verpakt in plastic uit schrik voor sjoemelende klanten 13 maart 2018

Dat bioproducten beter zijn voor het milieu, lijkt logisch - maar waarom vind je in grote supermarkten net dié stukken groenten en fruit ingepakt in een laagje plastic? "Waar zit de logica?", vroeg ook weervrouw Jill Peeters zich af in een tweet, met bijhorend beeld (foto). Volgens Delhaize worden de bioproducten verpakt om "geen contaminatie" te hebben met gewone producten en om het onderscheid te maken. "Dat is verplicht volgens Europese wetgeving." Maar de keten wil ook vermijden dat de klant gaat sjoemelen en pakweg de duurdere biotomaten zou gaan wegen als gewone tomaten. Ook bij Colruyt, Albert Heijn, Lidl en Carrefour verpakken ze daarom bioproducten in plastic. "Het is logisch dat supermarkten net de biologische voeding verpakken, omdat die in een kleiner volume voorkomt en er dus minder plastic nodig is", zegt ook Sabrina Proserpio van Bioforum Vlaanderen. Delhaize experimenteert in België wel met het laseren van een label op bioproducten.

