Biocartis AANDEEL VAN DE DAG 16 maart 2018

Het diagnosticabedrijf mag half april op een congres voor kankerspecialisten een presentatie geven over een test voor levertumoren. Biocartis kan via vloeibare biopsieën de evolutie van de tumor in de gaten houden. De aankondiging gaf het aandeel een zetje.

HLN

