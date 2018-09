Biocartis start joint venture in China 04 september 2018

Biotechbedrijf Biocartis creëert samen met een Chinese partner een joint venture. Het Mechelse bedrijf is een specialist in moleculaire diagnostiek. De toepassing is beperkt tot oncologie, wat in China een grote markt is. In 2015 werden er meer dan 4 miljoen kankergevallen gediagnosticeerd. Longkanker is de meest voorkomende kanker in het land, met jaarlijks bijna 800.000 nieuwe gevallen. De totale investering in de joint venture voor beide partijen bedraagt 14 miljoen euro. Biocartis en Guangzhou Wondfo Biotech hebben een belang van 50%.

