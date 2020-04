Exclusief voor abonnees Binnen 18 april 2020

Stofzuig je matras

Om je matras tien jaar lang in topvorm te houden, draai je ze het best elke drie maanden. Wissel de boven- en onderkant en promoveer het voeteinde tot hoofdeinde. Stofzuig je matras en strooi er wat soda over. Laat een halve dag intrekken en stofzuig. Da's meteen goed voor je stofzuiger. Vul vervolgens een plantenspuit met een mix van water, azijn en wat tea tree-olie en verstuif over je matras. Laat drogen en je matras is weer als nieuw!

