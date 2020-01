Exclusief voor abonnees Binnenkort wolvenwelpjes in Limburgse bossen? 15 januari 2020

00u00 0

De onlangs in ons land opgedoken wolvin Noëlla trekt rond met wolf August, zo blijkt uit beelden van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. De twee werden gespot op het militair domein van Hechtel-Eksel. Dat August na de verdwijning van wolvin Naya - met wie hij eerder een koppel vormde - nieuw gezelschap had gevonden, was al gebleken uit pootafdrukken en urinesporen. Wolven sturen immers 'berichten' naar elkaar in de vorm van een informatief plasje, waaruit het geslacht, de leeftijd en de hormonale status afgeleid kunnen worden. Naar verwachting lopen er binnenkort dus ook wolvenwelpjes door de Limburgse bossen: de dieren kunnen het volgens de beelden goed met elkaar vinden en het paarseizoen zit eraan te komen. (MMM)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis