Binnenkort wel buitenspellijn bij VAR? 01 augustus 2018

Onbegrip bij velen na Standard - AA Gent. Over het feit dat de videoref niet tussenkwam in de buitenspelfase met Cavanda, waaruit een penalty volgde. "Maar voor de VAR was dit moeilijk te zien", evalueerde het Referee Department het voorval. "Aangezien hij niet beschikt over de lijn die door de tv-productie getrokken wordt. Alleen bij een vermoeden van offside kan men die gebruiken." Een hiaat dat in de toekomst verholpen moet worden. De KBVB onderhandelt namelijk met een onderneming die de buitenspellijn kan verzorgen. "Binnenkomt zitten we samen", bevestigt scheidsrechtersbaas Johan Verbist. "Volgens hen kunnen ze de lijn honderd procent correct trekken (dat is niet het geval bij de lijn van de tv-productie, red.). Nadien moet het wel nog goedgekeurd worden door de IFAB (de internationale spelregelcommissie, red.). Momenteel kunnen we dus geen termijn plakken op de invoering ervan." (VDVJ)

