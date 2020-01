Exclusief voor abonnees Binnenkort weer staking bij luchtverkeersleiders? 14 januari 2020

ACV-Transcom heeft een stakingsaanzegging ingediend bij luchtverkeersleider skeyes. Bij de christelijke vakbond is er wrevel over de samenwerking met Defensie. Sinds december zitten de militaire luchtverkeersleiders samen met hun civiele collega's van skeyes, op de site in Steenokkerzeel. Op langere termijn zouden mensen kunnen overstappen van de ene tak na de andere. De vakbond is niet tegen de samenwerking, klinkt het, maar het feit dat er samen met de verhuis ook al een hr-akkoord werd ondertekend, kan niet, zo luidt het. "Dit dreigt gevolgen te hebben voor de promotiemogelijkheden van het skeyes-personeel."

