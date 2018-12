Binnenkort rijden we op banden van paardenbloemen 04 december 2018

Trotseren we straks de file op autobanden gemaakt met paardenbloemen? De kans zit er dik in. In Zevergem, Oost-Vlaanderen, oogstte het Instituut voor Landbouw, Visserij en Voedingsonderzoek (ILVO) het eerste veld paardenbloemen voor de productie van rubber. De wortels van de bloem zitten namelijk tjokvol met het goedje. Vorige week haalde het ILVO de eerste hectare oogst binnen: gemiddeld goed voor 300 kilo rubber. Ter vergelijking: een rubberboom brengt 800 tot 2.000 kilo rubber op per hectare. De EU heeft het echter gehad met de grote prijsschommelingen van de rubberbomen in het buitenland. Tegen 2040 wil Europa 20% van de vraag naar natuurrubber zelf invullen, met dank aan de paardenbloem. (YDS)

