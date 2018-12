Binnenkort ook zonnepanelen op appartementsdaken? 07 december 2018

00u00 0

Zullen ook bewoners van flatgebouwen in de toekomst zonnepanelen op hun gemeenschappelijk dak kunnen laten leggen? Als het van N-VA afhangt wel. Vlaams Parlementslid Andries Gryffroy (N-VA) heeft een conceptnota klaar om de juridische drempels weg te werken. Vandaag is de plaatsing van zonnepanelen op appartementen juridisch nog erg ingewikkeld. Zo is het niet mogelijk om de geproduceerde stroom van zonnepanelen op een appartementsgebouw te verdelen onder de bewoners. Het is een van de redenen waarom in verstedelijkte gebieden minder zonne-energie wordt geproduceerd dan in de rest van Vlaanderen.