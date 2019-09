Exclusief voor abonnees Binnenkort La Esterellastraat en Yasminestraat in Antwerpen 21 september 2019

Binnenkort heeft Antwerpen waarschijnlijk een La Esterellastraat. Voor de aanleg van twee nieuwe wijken op Linkeroever moeten zestien nieuwe straatnamen gekozen worden. Die zullen allemaal naar vrouwen genoemd worden - denk aan La Esterella, Yasmine of Ann Christy. Het gaat om een inhaalbeweging, want nu zijn er in Antwerpen (en in de rest van Vlaanderen) veel meer straten naar mannen vernoemd. Het district heeft de keuzes al goedgekeurd, maar de gemeenteraad en het schepencollege moeten nog hun zegen geven.