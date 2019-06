Exclusief voor abonnees Binnenkort kan je motor verzekeren voor één dag 14 juni 2019

00u00 0

Vind je een omniumverzekering voor je motor te duur, omdat hij toch vooral in de garage staat - maar durf je hem tegelijk niet van stal te halen zonder een dekking voor materiële schade aan je rijtuig? Dan kan je vanaf dit najaar een dagpolis afsluiten. Voor de meeste motoren kost je dat 5 à 10 euro. Voor je eropuit trekt, moet je gewoon je smartphone bovenhalen om de dekking te activeren. Het gaat om een initiatief van verzekeraar P&V en de verbonden merken Vivium en Actel. In een eerste fase is de dagpolis wel voorbehouden voor 35-plussers en mag de motor niet ouder zijn dan 8 jaar. De verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor motoren blijft een jaarpolis. (JVG)