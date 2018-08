Binnenkort is helft Belgen allergisch: te propere levensstijl is boosdoener PHILIPPE GHYSENS

14 augustus 2018

00u00 0 De Krant Er staat geen rem op de toename van allergieën in ons land. "Dertig procent van de Belgen heeft er nu al één, over enkele jaren zal dat de helft zijn", voorspellen experts. Grootste boosdoener is onze te propere levensstijl.

Huisstofmijt, gras- en boompollen, huidschilfers van dieren, geneesmiddelen, latex... De lijst is eindeloos. Nu al hebben 3,5 miljoen Belgen last van een allergie, en dat aantal blijft maar stijgen. In 2017 betaalden de ziekenfondsen dubbel zoveel middelen tegen allergieën terug dan het jaar voordien. "We gaan zeker naar 50% van de bevolking", zegt professor Bart Lambrecht (UGent). "Allergieën zijn een epidemie aan het worden." Als onderzoekers op evenementen willekeurige bezoekers testen, blijkt nú al de helft een allergie te hebben. Binnen enkele jaren zal het officiële cijfer dus volgen, luidt de prognose. Voor alle duidelijkheid: die mensen zijn lang niet allemaal ziek. De groep die er ernstig last van heeft, blijft beperkt tot 15 à 20%.

Door de opwarming van de aarde duurt het pollenseizoen almaar langer én komen er 'nieuwe' planten bij die kwistig pollen verspreiden - denk aan de olijfboom. De huisstofmijt gedijt dan weer beter dan ooit doordat we onze huizen steeds grondiger isoleren.

Maar de belangrijkste reden voor de allergiepiek is onze veel te hygiënische manier van leven. "Laat je kinderen toch eens met vuil speelgoed spelen", zeggen experts. Bedrijven werken zelfs aan voeding en matrashoezen die zijn 'verrijkt' met bestanddelen van bacteriën - allemaal om ons afweersysteem te prikkelen en het zo te versterken. Of wat dacht u van een aircosysteem dat een boerderijlucht verspreidt?

