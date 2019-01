Binnenkort in 'The Voice USA' 09 januari 2019

Het gaat hard voor Shane Hendrix, want de jongeman werd ook gevraagd om op 13 februari auditie te doen voor 'The Voice USA', één van de grootste en best bekeken talentenjachten ter wereld. "Ik heb geen idee hoe de makers precies bij mij zijn terechtgekomen. Ik vermoed dat ze misschien mijn video uit de battles van 'The Voice van Vlaanderen' gezien hebben. Daarin zong ik 'Marvin Gaye' van Charlie Puth en die video is viraal gegaan. Ondertussen is die battle al meer dan 16 miljoen keer bekeken. Maar de precieze reden is niet zo belangrijk. De kans die ik krijg, dat is wat telt. Laat me eerst maar proberen door de preselecties te geraken. Al hoop ik uiteraard dat ik bij minstens één van de coaches in de smaak val. (lacht) Wie weet wat er allemaal uit de bus kan komen vallen. Een duet met Bruno Mars bijvoorbeeld, dat zou pas écht 'a dream come true' zijn."

