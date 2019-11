Exclusief voor abonnees Binnenkort doorbraak in tribunedossier KVO 06 november 2019

Tijdens een druk bijgewoonde supportersavond ging KVO-voorzitter Frank Dierckens dieper in op de financiële toestand van de club. "Of er een binnenlandse of buitenlandse investeerder komt? De kansen zijn fiftyfifty, al hebben we liefst een Belgische investeerder." Ook de huur van de huidige hoofdtribune - waarbij KVO elk jaar 1,2 miljoen euro moet betalen aan ex-voorzitter Marc Coucke - kwam ter sprake. "Het stadsbestuur zal de tribune niet overkopen. Maar het is belangrijk, in zowel het licentiedossier als naar potentiële investeerders toe, om te kunnen aantonen dat de club eigenaar is van de tribune. De gesprekken verlopen in een goeie sfeer en ik denk niet dat het nog lang zal duren vooraleer we hierover meer kunnen bekendmaken." (TVA)

