Binnenkort biermuseum in Beursgebouw? 16 november 2018

00u00 0

Het Brussels gewest heeft de vergunning afgeleverd om het iconische Beursgebouw in het hartje van de hoofdstad om te vormen tot een cultureel, commercieel en toeristisch centrum. Opvallend: in het gebouw wordt een biermuseum ondergebracht. De bierliefhebber zal over enkele jaren voor een bierbeleving terechtkunnen in de 'Belgian Beer World', dat de vroegere kantoren op de tweede en derde verdieping zal innemen. Al is er ook grote tegenkanting: bijna 7.000 mensen tekenden al een petitie tegen de plannen. Het afleveren van de vergunning is een eerste stap voor het renoveren van het gebouw. "Het is de bedoeling om deze mythische plaats opnieuw te laten toekomen aan de Brusselaars. Met de plannen om de Beurs van Brussel een nieuwe bestemming te geven, willen we in het hart van de stad een nieuwe galerij tot stand brengen", stelt Brusselse burgemeester Philippe Close. (WHW)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN