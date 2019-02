Binnenkort 10 dagen vaderschapsverlof voor zelfstandigen 13 februari 2019

Het parlement heeft het vaderschapsverlof voor zelfstandigen unaniem goedgekeurd. Ook meeouders zijn erin opgenomen. Volgens de tekst kunnen de papa's binnen de vier maanden na de geboorte tien dagen geboorteverlof opnemen. Daar staat een vergoeding van 79 euro per dag tegenover - een bedrag even hoog als de moederschapsuitkering. Indien de zelfstandige de volle 10 dagen niet kan of wil opnemen, kan hij kiezen voor 8 dagen aangevuld met 15 gratis dienstencheques. Nu moet alleen de plenaire Kamer het licht nog op groen zetten. Het wetsvoorstel werd ingediend door CD&V, MR, Open Vld en Ecolo-Groen, al dienden de groenen twee jaar geleden al een voorstel in vanuit de oppositie. Ze kregen al snel steun van de toenmalige minister voor Middenstand Willy Borsus (MR). (IVDE)

