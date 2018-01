Binnenkijken bij luxehotels 00u00 0

Wie graag binnenkijkt in vreemde hotels, kan vanmiddag op Eén terecht. In de nieuwe serie 'Hotel India' trekken de makers naar het Taj Mahal Palace & Tower Hotel in Mumbai. De kijker krijgt een blik achter de schermen en een kennismaking met het personeel en de dagelijkse taken. Al worden ook de gasten belicht, en daartussen zitten bijzonder kleurrijke figuren. (SVH)