Binnen twee jaar is het altijd zomertijd, zegt Europa 05 maart 2019

Als het van het Europees Parlement afhangt, is het halfjaarlijkse gemorrel aan de klok over twee jaar verleden tijd. In maart 2021 zouden we de allerlaatste keer overschakelen naar zomertijd, om die dan definitief te gebruiken. In de commissie Transport werd het voorstel door 11 van de 23 leden goedgekeurd. "We stellen voor de zomertijd overal als standaard te gebruiken, maar lidstaten wel de vrijheid te geven daar eventueel van af te wijken", licht Kathleen Van Brempt (sp.a) toe. Eind maart zal het voltallige parlement zich uitspreken. Dan is het aan de lidstaten om onderling te overleggen.