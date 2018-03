Binnen maand uitspraak over Abdeslam 30 maart 2018

Op 23 april zal de Brusselse correctionele rechtbank een uitspraak doen in het proces tegen Salah Abdeslam en Sofien Ayari, over hun aandeel in de schietpartij in Vorst. Gisteren werd er nog gepleit over de burgerlijke partijstelling van V-Europe, de slachtoffervereniging van de terreur van 22/03. "Abdeslam en Ayari staan hier niet terecht voor de aanslagen in Brussel", zegt hun verdediging. V-Europe vindt echter dat de schietpartij "niet los kan worden gezien" van de aanslagen en eist 1 euro morele schadevergoeding. "Wat in de Driesstraat is gebeurd, maakt deel uit van een duidelijke terroristische context. De verdachten hebben hun loyaliteit aan IS nooit verloochend of in vraag gesteld." (WHW)