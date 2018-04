Binnen jaar kan je seksrobot kopen en hij onthoudt zelfs je verjaardag 09 april 2018

Binnen het jaar kan je een seksrobot kopen. Daar is dokter Kate Devlin van de University of London van overtuigd, zo verklaarde ze op een congres in Edinburgh over de toekomst van de menselijke seksualiteit. Volgens haar zullen de seksrobotten niet enkel gekocht worden door alleenstaanden, maar ook door koppels als een van beiden geen zin meer heeft in seks. De robotten zullen zelfs een aantal weetjes over hun eigenaar onthouden, zoals naam en verjaardag. Devlin beweert dat je met de robotten zal kunnen chatten, al geeft ze toe dat de eerste versies van de nieuwe seksspeeltjes nog vrij rudimentair zullen communiceren. "Het verschil met de sekspoppen die nu al op de markt zijn, is dat de robotten echt ontworpen zullen zijn om interactie te hebben met mensen."

HLN