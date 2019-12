Exclusief voor abonnees Binnen drie jaar zijn we met 8.000.000.000 21 december 2019

De mensheid gaat het jaar 2020 in met 7.754.847.000 individuen. Dat heeft de Duitse wereldbevolkingsstichting DWS becijferd en zijn er zowat 83 miljoen meer dan bij de vorige jaarwisseling. Volgens de stichting komen er elke seconde gemiddeld 2,6 mensen bij op de aarde. Daarbij houdt ze rekening met het aantal geboortes en met de overlijdens. DWS verwacht dat de kaap van acht miljard mensen in 2023 wordt gerond. In Afrika zou de bevolking verdubbelen tegen 2050 - van 1,3 naar 2,5 miljard mensen. Dat komt onder meer omdat Afrikaanse vrouwen gemiddeld 4,4 kinderen baren - bijna dubbel zoveel als het wereldwijde gemiddelde (2,4).

