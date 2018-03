Binnen 7 jaar 150 miljoen ton plastic in zee 22 maart 2018

00u00 0

De hoeveelheid plastic die in de oceaan ronddobbert, zal in 2025 drie keer groter zijn dan tien jaar eerder. Er zal dan 150 miljoen ton plastic afval in de zee drijven, hebben Britse wetenschappers berekend. Meer dan 70% van het afval dat in de oceaan te vinden is, is plastic. Het kan organismen die in zee leven, verwonden en zelfs doden.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN