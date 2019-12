Exclusief voor abonnees Binnen 3 jaar één miljoen elektrische Volkswagens 28 december 2019

Volkswagen zet vaart achter de productie van elektrische auto's. De Duitse automaker wil dat voor het eind van 2023 één miljoen elektrische voertuigen hun fabrieken hebben verlaten. Volkswagen probeert zo die mijlpaal twee jaar eerder te bereiken dan eerder was voorzien. Voor 2025 richt het bedrijf zich nu op 1,5 miljoen stuks. De productie van de VW ID.3, de eerste volledige elektrische auto van het concern, is in november gestart. Met het model wil VW een grote speler worden in de massaproductie van elektrische auto's. De Duitse constructeur wil er alles aan doen om in de komende jaren marktleider te worden in dat segment.

