Binnen 2 jaar Plopsa-hotel in De Panne 22 mei 2018

Plopsaland De Panne viert in 2020 zijn 20ste verjaardag met een gloednieuw hotel. Dat zal helemaal in het teken van 'theater' staan. "We investeren 20 miljoen euro in een complex met 117 kamers, waarvan 18 suites en 15 luxesuites", duidt Plopsa CEO Steve Van den Kerkhof. "Voorts plannen we op de al aangekochte camping Ter Hoeve 150 vakantiehuisjes. We richten ons zowel op gewone bezoekers als op zakenklanten." Op een aantal fansites van Plopsaland lezen we dat er tegen 2020 ook een nieuwe achtbaan en 'darkride' komen, maar dat wilde Van den Kerkhof nog niet bevestigen. (GUS)