Exclusief voor abonnees Bingoal: 'Rijdt Naesen méér dan 400 kilometer op een dag?' 24 maart 2020

Enkele Belgische profwielrenners lieten zich in deze competitieloze coronatijden al verleiden tot heroïsche trainingstochten. Dat inspireerde gokkantoor Bingoal tot een opmerkelijke 'challenge' tussen Oliver Naesen (AG2R-La Mondiale) en Laurens De Vreese (Astana). Naesen reed vorige week woensdag zijn eigen Ronde van Oost-Vlaanderen, een tocht langs de provinciegrenzen van liefst 365 kilometer. De Vreese ging daar amper twee dagen later al over met een ritje van welgeteld 368,94 kilometer op... de rollen. Volgende uitdaging die Bingoal bezighoudt en waar u een gokje op kan wagen: 'Oliver Naesen rijdt een trainingsrit van meer dan 400 kilometer op één dag vóór 5 april 2020.'

