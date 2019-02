Bingo voor Vanmarcke... en dat was láng geleden 23 februari 2019

19 juni 2016, het eindklassement van de Ster ZLM Toer. Zo lang was het geleden dat Sep Vanmarcke (30) nog eens won. Gisteren brak hij eindelijk de ban in de openingsetappe van de Franse tweedaagse Ronde van de Haut-Var. In Mandelieu-la-Napoule versloeg Vanmarcke de Fransman Julien El Fares en de Italiaan Giulio Ciccone in de spurt van een kopgroep van vijftien met onder meer Bardet, Pinot en Vuillermoz en Dimitri Peyskens (tiende) als tweede Belg. En dat na een pittige rit over de Col de Vence (2x) en de Col du Tanneron. In de afdaling van die laatste beklimming kwamen meerdere renners op het spekgladde wegdek ten val, waardoor het veld totaal verbrokkeld over de finish kwam.

