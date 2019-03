Bingo en kienen vallen niet langer onder kansspelwet 01 maart 2019

Rusthuizen en verenigingen kunnen bingotornooien voortaan organiseren met minder administratieve rompslomp , want het spelletje wordt - samen met het gelijkaardige kienen - uit de kansspelwetgeving gehaald, op initiatief van Kamerlid Raf Terwingen (CD&V). De spelletjes zaten in een schemerzone, waardoor er geen wettelijk kader was en verenigingen steeds moesten kunnen aantonen dat ze met een kleine inzet én met goede bedoelingen speelden. Voortaan geven de gemeenten individueel toestemming. (BCL)

