Bingo dankzij 16.000 DNA-stalen: bij ons kan dat nooit 23 augustus 2018

Dat er na 20 jaar tóch nog een doorbraak kwam in de zaak- Nicky Verstappen, is te danken aan DNA-onderzoek bij liefst 16.000 streekgenoten. Wordt dat voortaan het wondermiddel om élke moordzaak op te lossen? In ons land is dat ondenkbaar: "Onze privacywet is veel te streng."

Hoe werkt zo'n grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek?

Professor Menselijke Genetica Jean-Jacques Cassiman: "Een groot aantal personen staat vrijwillig een staal wangslijmvlies af op vraag van het gerecht. Daaruit worden in een lab 25 à 30 stukjes van het DNA gehaald, waardoor een uniek DNA-profiel ontstaat. Wanneer het - zoals in dit geval - enkel over mannen gaat die verdacht zijn, omdat het gevonden DNA dat uitwijst, bekijkt men specifiek het geslachtsgebonden Y-chromosoom. Bij sommige mannen is dat deeltje hetzelfde en dan hebben ze dezelfde 'stamvader'. Soms leefde die enkele generaties geleden, andere keren wel 1.000 jaar geleden. Maar het biedt in zo'n grootschalig onderzoek wel een duidelijke richting waarin je moet zoeken. Als er geen exacte match is, is de dader misschien wel een broer, neef of oom van de persoon die het staal afleverde. Dan is het aan de rechercheurs om via ondervraging en andere technieken na te gaan wie in die familie in aanmerking komt als verdachte."

Hoe is het DNA-onderzoek de afgelopen decennia geëvolueerd?

Cassiman: "De technologie is in vergelijking met de eerste DNA-onderzoeken enorm verbeterd. Met de huidige technieken kunnen we veel meer informatie verzamelen uit veel minder materiaal. Zo haal je nu zelfs al DNA-materiaal uit een achtergelaten vingerafdruk, terwijl er in de begindagen bijvoorbeeld een bloedspoor nodig was. We weten nu ook al veel beter waar de onderscheidende deeltjes in een DNA-profiel zitten en een deel van het zoekproces kan geautomatiseerd worden."

Hoeveel kost een DNA-onderzoek eigenlijk?

Cassiman: "De prijs varieert tussen 100 à 200 euro per staal. Als je een beperkt aantal stalen hebt, ligt de prijs hoger dan wanneer je een grote groep moet onderzoeken, omdat je een deel van het proces kan automatiseren. Maar het blijft natuurlijk wetenschappelijk werk dat moet gebeuren door erkende en gespecialiseerde laboratoria waardoor de minimumprijs toch altijd nog rond de 100 euro schommelt. Als je dan zoals in Nederland een heel grote groep wil bevragen, moet je als onderzoeksrechter daarvoor binnen de gerechtelijke wereld de financiële slagkracht krijgen. Daarom is het zo uitzonderlijk wat in dit dossier verwezenlijkt is."

Kunnen dergelijke grote DNA-onderzoeken bij ons ook?

Cassiman: "Duizenden personen laten screenen is hier ongezien omdat de Belgische DNA-wet heel beperkend is. Voor de wetgever is er blijkbaar een te grote kans op de schending van de privacy. Er moeten al heel bijzondere omstandigheden zijn alvorens een onderzoeksrechter de stap kan zetten naar een uitgebreid DNA-onderzoek."

Mechels onderzoeksrechter Philippe Van Linthout: "Voormalig procureur-generaal Yves Liégeois heeft ooit geopperd om elke Belg DNA te laten afstaan om misdaden sneller op te lossen, maar hij is snel teruggefloten omwille van onze privacywetten. Vrij omvangrijke DNA-onderzoeken gebeuren hier natuurlijk ook wel, zoals in het dossier rond seriedoder Renaud Hardy. Vóór z'n identificatie zijn zo'n 100 DNA-profielen vergeleken, want na de eerste moord op Maria Walschaerts in mei 2014 was er een bruikbaar profiel, maar nergens in de databases vonden de speurders toen een match. Pas later konden we deze moord linken aan Hardy, die intussen al nieuwe feiten had gepleegd - waaronder de moord op Linda Doms in september 2015. Voor de nabestaanden van zulke gruwelijke feiten is het altijd heel moeilijk te vatten dat onze maatschappij ervoor kiest om de algehele privacy zodanig te beschermen dat er misschien 'onnodige' slachtoffers vallen, die door een minder strenge wetgeving vermeden konden worden. Voor ons is het altijd een moeilijke afweging om te beslissen wanneer en hoeveel DNA-onderzoeken we laten uitvoeren in een dossier zonder directe verdachte(n), omdat we het telkens voldoende moeten kunnen motiveren. Als dat niet het geval blijkt, riskeer je dat zo'n dader via het Europees Hof alsnog de dans ontspringt omdat zijn rechten geschonden werden."

Behoren onopgeloste moorden in de toekomst met behulp van DNA-onderzoek tot het verleden?

Cassiman en Van Linthout: "Allereerst moet er DNA-materiaal achterblijven - anders kan je je daar niet op beroepen."

Cassiman: "En als dat er is, blijven er dus wettelijke beperkingen."

Van Linthout: "Als onderzoeksrechter kan je altijd aan een groepje mensen vragen om vrijwillig mee te werken, en natuurlijk is wie zoiets weigert extra verdacht. Op dat ogenblik kan je - opnieuw mits een goeie motivatie - wel een DNA-test afdwingen. Maar het is niet zo dat je bij een moord in pakweg Aalst met een onbekend DNA-profiel alle mannelijke inwoners kan opvorderen. Het is de prijs die we als maatschappij betalen, door een DNA-databank te beschouwen als een te groot risico voor onze privacy."