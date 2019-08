Exclusief voor abonnees BinckBank Tour rijdt in stilte door dorp van Lambrecht 08 augustus 2019

Sprinters Dylan Groenewegen, Arnaud Démare, Alvaro Hodeg, Sam Bennett en Jasper Philipsen plus klassementsrijders Tim Wellens, Bob Jungels, Zdenek Stybar, Philippe Gilbert, Laurens De Plus, Greg Van Avermaet en Alberto Bettiol. Sportief moet de vijftiende editie van de BinckBank Tour (12-18 augustus) een hoogvlieger worden. Maar op 14 augustus wordt dat sportieve eerder een voetnoot. In de etappe Aalter-Aalter wordt Knesselare, het geboortedorp van de betreurde Bjorg Lambrecht, aangedaan. "Een kwartier voor de start brengen we hulde aan Bjorg", verduidelijkt de Aalterse schepen Dirk De Smul. "De renners van Lotto-Soudal zullen op de eerste rij staan, de supportersclub van Bjorg Lambrecht zal een stand met foto's en truien van Bjorg bouwen, er zullen enkele woorden worden gezegd en de familie van Bjorg wordt uitgenodigd."

