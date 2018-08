BinckBank Tour Jakobsen en Vanmarcke gooien handdoek 17 augustus 2018

Geen kans meer op een tweede ritzege voor Fabio Jakobsen (Quick.Step) in de BinckBank Tour. De 21-jarige Nederlandse winnaar van de openingsetappe stapte gisteren uit de wedstrijd. Hij is ziek. Sep Vanmarcke volgde dat voorbeeld. De kopman van EF Education-Drapac had te veel last van een blessure aan het zitvlak. (TLB)