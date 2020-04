Exclusief voor abonnees BinckBank Tour in oktober, geen Ronde van België? 16 april 2020

Ook de BinckBank Tour krijgt een nieuwe plaats op de kalender. De Belgisch-Nederlandse rittenkoers, de enige ronde in ons land op WorldTourniveau, was normaal voorzien van 31 augustus tot 6 september, maar verschuift naar een latere datum. "Toen we te horen kregen dat de Tour naar september zou verhuizen, hebben we zelf initiatief genomen", zegt Gert Van Goolen van organisator Golazo. "We hebben de afspraak met de UCI en de Belgische wielerbond dat we de wedstrijd na de Tour en na het WK zullen organiseren." In principe wordt dat ergens in oktober. Ook over de Baloise Belgium Tour wordt gepraat. Die kan niet doorgaan op de oorspronkelijke datum (10-14 juni), maar het is niet zeker dat die nog een nieuwe plek op de kalender zal krijgen. Van Goolen: "We zijn realistisch. We beseffen dat er niet voor alle wedstrijden plaats zal zijn." (BA)

