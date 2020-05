Exclusief voor abonnees BinckBank Tour: Geen start in Friesland 06 mei 2020

De BinckBank Tour, de enige rittenkoers in België en Nederland op WorldTourniveau, telt na zijn verschuiving naar het najaar (29/9-3/10) nog slechts vijf in plaats van zeven ritten. Mede als gevolg daarvan wordt ook het parcours aangepast. De start in Friesland, in Dokkum, wordt met een jaar uitgesteld. Waar de wedstrijd dan wel zal starten, is nog niet beslist, maar het is in ieder geval de bedoeling om sneller richting Zuid-Nederland en België af te zakken, zegt de organisatie. (BA)