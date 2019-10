Exclusief voor abonnees Binck belegt beter dan zijn klanten 02 oktober 2019

De beursbank Binck Bank kwam als winnaar uit de bus nadat een groepje klanten het 12 maanden lang opnam tegen de robotbelegger van de bank. Binck startte eind 2016 met de formule 'Laten Beleggen', die zoveel mogelijk van de beursstijging probeert te genieten, maar ook dalingen probeert te vermijden. Meer dan 70.000 mensen beleggen eigenhandig bij Binck in België, ruim 2.000 laten minstens een deel van hun vermogen beleggen door de bank. Tussen midden juli vorig jaar en midden juli dit jaar leverde dat een rendement op van 5,2%. Van de 75 doe-het-zelvers die de uitdaging aangingen, deden er 16 beter, maar het gemiddelde rendement was -5,2%. Een verschil van ruim 10 procentpunt tussen mens en algoritme, dus. In dezelfde periode zakte de Bel20 ongeveer 4% en steeg de Amerikaanse S&P500 met ruim 6% (in dollar), zonder rekening te houden met dividenden. Die winstuitkeringen verhogen het jaarrendement van beide indexen.

