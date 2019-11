Exclusief voor abonnees Bilzen zet extra camera's rond asielcentrum 16 november 2019

Burgemeester Johan Sauwens laat weten dat er vijf extra camera's worden geplaatst aan het toekomstige asielcentrum in Bilzen. "Om de veiligheid en de rust te garanderen." Ze passen in het cameranetwerk dat gemonitord wordt door de politie. De burgemeester betreurt de heisa van de afgelopen dagen. "Ik heb contact gehad met lokale besturen én ministers. In alle gevallen blijkt dat de impact en overlast van zo'n asielcentrum meevalt. Het is minder erg dan op voorhand vaak wordt gevreesd. Zelfs Theo Francken zegt dat." Intussen blijkt dat hoofdzakelijk hulpbehoevende asielzoekers naar de vestiging zullen komen - vooral personen die slecht te been zijn. Net om die reden wordt er gekozen voor een voormalig rusthuis, waar de sanitaire voorzieningen vaak al zijn aangepast.

